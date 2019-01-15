Спорт "Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу"

2019-01-16 09:12 186

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в ближайшее время пополнит состав турецкого "Бешикташа".

Как сообщает SuperHaber, "Бешикташ"  завершил переговоры по трансферу Евгения Коноплянки.

О переходе официально будет объявлено в ближайшие дни. Детали трансфера не оглашаются, но ранее сообщалось, что "орлы" хотят арендовать Коноплянку до конца сезона.

КЛУБ ИЗ БАРСЕЛОНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПОЛУЗАЩИТНИКОМ КОНОПЛЯНКОЙ

В первой половине сезона Евгений Коноплянка отыграл за "Шальке" 14 матчей и сделал 2 голевых паса. Сейчас Евгений получает около 2,5 млн евро в год.

По состоянию на данное время "Бешикташ" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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Спорт

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