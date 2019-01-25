Экономика Украинцы массово следуют примеру Коболева - выводят валюту за границу

2019-01-25 15:14 363

Украинцы массово следуют примеру главы Нафтогаза Коболева, который оперативно вывел за границу свою многомиллионную премию, которую сам себе и выписал. Так, согласно обновленным данным Нацбанка, за год темпы вывода валюты за границу выросли в пять раз.

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В прошлом году НБУ выдал 2,1 тысяч электронных валютных лицензий физлицам, по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов, сообщает издание "Украиїнські Новини".

При этом с 3 июля 2017 и на конец того же года было выдано 402 лицезии. Операции были проведены по 368 из них на сумму почти 9 млн долларов в эквиваленте.

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Согласно правилам, на основании такой лицензии физлицо может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тысяч долларов (в эквиваленте).