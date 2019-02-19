Политика видео Глава Евросовета Туск выступил в Верховной Раде на украинском языке

2019-02-19 13:15 135

Сегодня глава Евросовета Дональд Туск выступил в Верховной Раде с речью на украинском языке, посвященной 5-й годовщине Революции достоинства.

"Я прибыл к вам в 5-ю годовщину драматических событий на Майдане, в годовщину Революции достоинства, чтобы поблагодарить всех украинцев и их избранников, независимо от партийных разногласий. Я приехал как президент Европейского совета, но также как поляк - ваш ближайший сосед и сердечный, доброжелательный друг", - сказал Туск, начиная выступление.

Он также заявил, что ЕС с Украиной и готов и дальше помогать. "Могу повторить перед вами не только от своего имени, но от имени всего ЕС – мы с вами и хотим вам дальше помогать", - заверил Туск.

Он привел слова из соглашения об ассоциации - ЕС признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

"Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма и не откажется от санкций пока Россия не выполнит свои обязательства. Также ЕС не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. Сделаю все, чтобы в этом ЕС оставался единым", - сказал Туск.

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