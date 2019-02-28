Политика документ Печерский суд обязал ГБР завести уголовное дело на генпрокурора Луценко

2019-02-28 14:46 48

Знаменитый Печерский районный суд Киева обязал завести уголовное дело на генерального прокурора. Своим решением суд обязал Государственное бюро расследований внести сведения в ЕРДР по факту совершения правонарушения генпрокурором Юрием Луценко.

Как сообщил брат нардепа и адвокат Маси Найем, речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 387 Уголовного кодекса Украины, а именно - о разглашении данных досудебного следствия по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР", - уточнил Найем.

Он также отметил, что ГБР ранее отказалось регистрировать уголовное производство против Луценко, после чего и было направлено обращение в суд.