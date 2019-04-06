Политика видео Волкер заявил, что Россия продолжит тестировать инструменты гибридной войны, независимо от президента Украины

2019-04-06 13:00 192

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, как сложится ситуация с выборами в Украине. Он сравнил выборы в Украине с Brexit, выборами во Франции или США. По его словам, независимо от того, кто станет победителем президентских выборов, Россия продолжит тестирование инструментами своей гибридной войны, сообщает телеканал PBS.

"Глядя на поведение России до сих пор, могу предположить, что она продолжит тестировать любого, кто станет президентом Украины. Нынешняя ситуация с выборами в Украине подобная к выборам во Франции, или в случае Brexit, или даже выборы в США. Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением РФ", - подчеркнул Волкер.

Кто бы ни стал президентом Украины, он окажется под давлением России, убежден Волкер. "Они совершили вторжение. Они захватили территорию. Они поддерживают продолжение боевых действий. Имеющиеся различные виды пропаганды, RT, Sputnik, кибернападения. Все инструменты представлены в Украине", - говорит спецпредставитель.

Напоминаем, Соединенные Штаты заявили, что не поддерживают ни одного конкретного кандидата в президенты Украины и будут сотрудничать с любым из них, если его выберет народ Украины.