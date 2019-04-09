Спорт Сегодня матч 1/4 финала Лиги чемпионов - "Ливерпуль" принимает "Порту"

2019-04-09 14:45 144

Сегодня вечером в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" принимает на своем поле "Порту". У прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов есть хорошая возможность второй сезон подряд побороться за трофей.

Англичанам повезло с жребием на столь высокой стадии. В 1\8 финала "Порту" устроил серьезное соперничество с "Ромой", которую удалось пройти лишь в овертайме. "Ливерпуль" провел матчи с "Баварией, где показал высокий уровень готовности.

"Сейчас я взволнован. Мы уважаем соперника, это опытная и сильная команда. Думаю, они тоже не хотели себе в соперники "Ливерпуль". Нам необходимо не терять концентрацию в нужные моменты и действовать слаженно, чтобы показать хороший результат", -говорит наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Главный тренер "Порту" Сержио Консейсао также уверен, что его команде есть что показать.

"Конечно, никто не хотел встречаться с "Ливерпулем", но все мы очень амбициозны. Важно то, что покажет команда в конкретный вечер. Наша судьба в Лиге чемпионов зависит от двух предстоящих поединков. Но нужно идти к цели шаг за шагом. Ни о какой мести говорить нет смысла. У каждой игры своя история. И прошлые результаты никак не влияют на курс, взятый нашей командой. Не надо думать о событиях прошлого года. Нужно получить удовольствие от испытания, которое нам выпало", - провомментировал Консейсао.

9 апреля, 22:00

Ливерпуль, "Энфилд"

Лига чемпионов, 1/4 финала

"Ливерпуль" - "Порту"