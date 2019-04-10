Спорт Ливерпуль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов уверенно переиграл Порту

2019-04-10 10:14 240

Английский "Ливерпуль" в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против "Порту" уверенно выиграл благодаря голам Кейта и Фирмино в первом тайме.

Порту начал более агрессивно, но уже на пятой минуте Мане красиво между двух защитников отдал на Фирмино, тот отдал под удар Кейта, который с помощью рикошета отправил мяч в ворота. 1:0.

А в средине первого тайма Ливерпуль отличился еще раз. Хендерсон отдал отличную передачу в штрафную на Александра-Арнольда, тот прострелил по линии штрафной на Фирмино, который переправил мяч в пустые ворота с нескольких метров.

Двумя голами Ливерпуль мог не ограничиться в первом тайме. Отличные моменты были у Фирмино и Салаха. Роберто умудрился не попасть в створ после радиоуправляемого кросса Хендерсона. Мяч чиркнул по крестовине и ушел за лицевую. Салах же не попал по воротам при выходе один на один.

Второй тайм начался с гола Мане, но судьи его отменили из-за офсайда. В дальнейшем Ливерпуль сбавил тем, экономя силы перед важным матчем с Челси в чемпионате Англии. Порту много атаковал, но при этом оставался без хороших моментов.

Счет 2:0 пусть и не выводит Ливерпуль в полуфинал, но позволяет команде Клоппа спокойно готовиться к ответному матчу через неделю, при этом выкладываясь в матче против Челси в АПЛ на выходных.

СТИТИСТИКА МАТЧА:

Ливерпуль — Порту 2:0

Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер — Фабиньо, Хендерсон, Кейта — Салах, Фирмино (Старридж, 81), Мане (Ориги, 72).

Порту: Касильяс — Милитан, Фелипе, М. Перейра (Фернандо, 77), Теллес — Отавио, Торрес (Кошта, 73), Данилу, Корона — Марега, Соарес (Браими, 62).

Предупреждения: Соарес, Фелипе

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