Экономика Доллар в Украине снова стал дороже

2019-04-10 16:54 219

В Украине курс доллара в среду, 10 апреля, поднялся на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,92 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 5 копеек и составил 30,39 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,69 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 30,10 грн/€. Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 14 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.