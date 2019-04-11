Политика видео Порошенко рассказал, что будет делать в случае победы Зеленского

2019-04-11 17:00 78

Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах планирует в 2024 году баллотироваться в Европарламент.

Президент Петр Порошенко отвечая на вопрос о том, что он будет делать в случае победы на выборах президента Владимира Зеленского заявил, что будет баллотироваться в Европарламент. Об этом он сказал LB.ua в кулуарах Киевского форума по безопасности.

"В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента", - заявил он.

Напомним, ЦИК 4 апреля обработала все 100% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, во второй тур вышли Порошенко и Зеленский.