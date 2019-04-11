Политика видео Порошенко на телеканале «1+1» вызвал Зеленского на дебаты: все подробности

2019-04-11 23:51 60

Президент Украины Петр Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала 1+1.

Об этом Порошенко заявил в прямом эфире программы "Право на владу".

"Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Уверен, что он нас смотрит. Я приглашаю вас с разрешения ведущей сегодня в эту студию. Сейчас город свободный, доехать вы можете за 40 минут", - сказал президент.

Порошенко отметил, что будет ждать Зеленского 40 минут.

Через несколько минут Зеленский отказался, поскольку уже направился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили провести дебаты с действующим Главой государства Петром Порошенко в формате телемоста в прямом эфире.

- 3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты.

- Петр Порошенко в ответ сообщил, что согласен провести общенациональные дебаты накануне второго тура выборов со своим оппонентом, Владимиром Зеленским.

- Президент Украины позвал Зеленского прийти на дебаты 14 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что дебаты с нынешним Главой государства Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

- 9 апреля представители ЦИК и НОТУ заявили, что официальные теледебаты между кандидатами на пост главы государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским назначены на 20:00 19 апреля. Их стоимость составит 5 млн 766 тыс. грн.

- Национальный спорткомплекс "Олимпийский" получил две заявки на проведение дебатов от представителей кандидатов в президенты Украины – Петра Порошенко и Владимира Зеленского.