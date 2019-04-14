2019-04-14 10:48 144

Президент Украины Петр Порошенко запустил обратный отсчет времени к дебатам на НСК «Олимпийском», которые Администрация президента планирует провести 14 апреля в 14:14.

Трансляция будущих дебатов доступна на странице Порошенко в Фейсбуке.

Кроме того, Порошенко обратился к кандидату в президенты, шоумену Владимиру Зеленскому с призывом прийти на стадион НСК «Олимпийский» 14 апреля.

«Общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе», – заявил Порошенко в видеообращении.

Зеленский пока не отреагировал на новое обращение Порошенко. Ранее шоумен заявил, что встреча на стадионе должна состояться 19 апреля, а не 14-го.

Председатель НОТУ Зураб Аласания сообщил, что официальные, предусмотренные соответствующей статьей закона о выборах президента дебаты не могут пройти на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» вечером 19 апреля.