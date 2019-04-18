Спорт Тоттенхэм в полуфинале Лиги чемпионов! Горожане вырвали победу у Манчестер Сити

2019-04-18 10:12 90

Манчестер Сити принимал на своем поле Тоттенхэм в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. После первой встречи (проигрыш "горожан" со счетом 0:1) предполагалось, что хозяева с первых минут рванут вперед.

Первый тайм, как впрочем и весь поединок, стал одним из наиболее ярких на этой стадии Еврокубка. На 3-й минуте Бернарду Силва полетел в атаку, но в борьбе с Роузом потерял мяч прямо возле штрафной гостей. "Горожане" открыли счет в матче. Стерлинг получил мяч и сразу же пробил с правого угла штрафной. Льорис был бессилен, поскольку мяч летел в дальный от него угол.

Ответ Тоттенхэма не заставил себя долго ждать. На 7-й минуте Сон восстановил паритет в поединке, пробив по центру ворот со средней дистанции. Мяч срикошетил от ноги Эдерсона и попал в ворота. Еще через 3 минуты кореец оформил дубль, попав в правую девятку ворот Ман Сити.

Хозяева не смирились с голами "шпор" и забили свой практически сразу после второго мяча Сона. Постарался Бернарду Силва, который подключился к атаке своей команды и сразу же пробил с метров 5. А на 21-й минуте Стерлинг снова вывел свою команду вперед. Де Брюйне навесил к воротам, и Рахиму осталось лишь подставить ногу, чтобы забить гол.

Ближе к экватору тайма игра немного успокоилась. Было много борьбы в центре поля, которая, впрочем, ничего командам не принесла. Под конец первого тайма Мусса Сиссоко получил повреждение и был вынужден покинуть поле. На 3-й компенсированной минуте первого тайма Сон мог оформлять хет-трик. Корейский хавбек обыграл Уокера, вошел в штрафную Сити и сильно пробил, мяч пролетел возле правой штанги.

Команды не сбавили обороты и во второй половине встречи. Уже на 49-й минуте де Брюйне исполнил опасный штрафной с близкой дистанции, но мяч пролетел над перекладиной. На этом штурм "горожанами" ворот Льориса не закончился. В одном из моментов де Брюйне нанес сильный удар с угла штрафной, но Уго в падении отбил мяч.

Но на 59-й минуте Льорис не смог выручить свою команду. Агуэро включил вторую скорость, прорвался в штрафную гостей и нанес сильный удар в ближний от себя угол, который и закончился взятием ворот.

Нельзя сказать, что после пропущенного гола Тоттенхэм играл активнее или пытался что-то изменить. "Горожане" и дальше проводили атаку за атакой, чтобы увеличить свое преимущество. Но все изменил угловой удар в исполнении Эриксена на 73-й минуте. Кристиан навесил в штрафную, где Льоренте переправил мяч в сетку.

Несмотря на то, что судья Джюнейт Чакыр изначально засчитал этот гол, видеоассистент предложил ему пересмотреть свое решение. После просмотра видеоповтора судья решил не менять свое первоначальное решение. Именно гол Льоренте и предопределил ход встречи.

После этого обе команды пытались изменить счет в матче, но это привело лишь к большому количеству нарушений в центре поля.

А на 90+3 минуте Стерлинг забил 5-й гол Ман Сити, который как раз таки выводил парней Гвардиолы в следующий этап. Хосеп побежал обниматься с игроками и тренерским штабом, стадион сошел с ума, а на табло засветились яркие 5:3. Все бы ничего, но после использования системы VAR судья заключил, что гол был забит с офсайда. Такому решению была рада уже другая команда - игроки Тоттенхэма ликовали так, словно сами забили мяч в ворота соперника.

Финальный свисток зафиксировал на табло счет 4:3. Тоттенхэм прошел в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы, а Манчестер Сити в очередной раз не смог преодолеть стадию 1/4 финала.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола:

"Я знаю, люди говорят, что я пришел в "Манчестер Сити", чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришел сюда, чтобы моя команда играла так, как я хочу. В "Баварии" за три сезона мы выиграли все, кроме Лиги чемпионов, и это считается провалом. Что сказать по этому поводу? Я принимаю это. Я знаю это и должен жить с этим, но это небольшая проблема. Это мотивирует меня быть лучше. Для меня победа в Премьер-лиге – самый важный титул".

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

"Для нас победа в первом матче была выдающимся результатом. Однако мы знаем, что вся борьба впереди. Но мы верим в свои силы и знаем, на что способны. Будем биться изо всех сил. Знаем, что соперник очень силен, что он с первых минут играет в чрезвычайно высоком темпе. Но это наша задача – постараться их остановить, при этом играя агрессивно и атакуя. Мы должны верить, что способны остановить "Сити" и показать свой класс".

Статистика матча:

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 4:3 (первый матч 0:1)

Голы: Стерлинг, 5, 22, Б. Силва, 12, Агуэро, 60 — Сон, 8, 10, Льоренте, 73.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Ляпорт, Менди (Сане, 84) — де Брюйне, Гюндоган, Д.Силва (Фернандиньо, 63) — Стерлинг, Агуэро, Б.Силва.

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Санчес, 90) — Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма — Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 82) — Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сон, Сиссоко, Роуз, Ваньяма.