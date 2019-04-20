Политика В ЦИК рассказали, как проголосовать после закрытия избирательных участков

2019-04-20 13:00 315

В законе "О выборах" предусмотрена процедура, согласно которой проголосовать можно после закрытия участков. Об этом сообщили в Центризбиркоме и описали механизм, который позволит избирателям отдать свой голос после 20:00.

Как написала в Facebook глава ЦИК Татьяна Слипачук, согласно статье 75 закона О выборах президента Украины голосование на участках будут проведены исключительно с 8:00 утра и до 20 часов вечера. Вместе с тем, она отметила, что 21 апреля - это не только день повторного голосования за президента Украины. "В нашей стране этот день также будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников", - написала она.

"Если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеупомянутого Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования", - рассказала Слипачук."Избиратели, которые на 20 часов пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", - пояснила она.

Глава ЦИК отметила, что следует помнить, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования. Слипачук призвала ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом порядок.