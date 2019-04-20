Спорт Зидан планирует вернуть в "Реал" украинца Лунина и продать Куртуа, - СМИ

2019-04-20 14:00 180

 

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен в летнее межсезонье вернуть на "Сантьяго Бернабеу" украинского голкипера Андрея Лунина из "Леганеса", где он выступает на правах аренды, сообщает isport.ua, ссылаясь на Don Balon.

Французский наставник предложил президенту клуба Флорентину Пересу продать бельгийца Тибо Куртуа, который, по мнению Зидана, недостаточно выкладывается.

При этом Зидан видит первым номером Кейлора Наваса, а его дублером - украинца Лунина, отмечает издание.

По информации источника, Перес поддержал такое решение коуча.

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