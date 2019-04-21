Политика За порядком во время выборов следят более 133 тыс. человек из подразделений МВД

2019-04-21 10:09 48

За порядком во время выборов в Украине следят более 133 тыс. человек из подразделений Министерства внутренних дел. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга.

"Все подразделения МВД продолжаются работать над обеспечением безопасности граждан во время второго тура выборов. Межведомственный штаб, который организован, собирает информацию и координирует действия между всеми подразделениями МВД. Личный состав, задействованный для безопасности, - 133 000 259 человек", - отметил Яровой.

По его словам, в частности правопорядок во время выборов охраняют 72394 полицейских, среди бойцов Нацгвардии за порядком следят 7,5 тыс. человек, ГСЧС - почти 39 тыс. человек, ГПСУ - 8029 человек, Государственная миграционная служба - 1857 человек, а также 4 5 тыс. курсантов и преподавателей учебных заведений.