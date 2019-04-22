Экономика Бензин подорожает - мировые цены на нефть стремительно взлетели

2019-04-22 15:46 255

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно выросли на информации о том, что власти США объявят о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами нефти из Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 22 апреля.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по Киеву поднялись на $1,74 (2,42%) – до $73,71 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на $1,51 (2,36%) – до $65,58 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,13 в пользу Brent.

Американские СМИ сообщают, что сегодня Госдепартамент США намерен объявить о прекращении действия со 2 мая временных освобождений от санкций для ряда стран, являющихся импортерами нефти Ирана.