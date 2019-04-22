Экономика Гривна отреагировала на победу Зеленского - что будет с курсом дальше

2019-04-22 17:30 189

Валютный рынок положительно отреагировал на второй тур президентских выборов. 22 апреля торговля на межбанке стартовала снижением курса доллара на 1 копейку — в рамках 26,83-26,85 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

"Доллара на рынке хватает, предложение превышает спрос. Потому котировки просаживаются вниз, и уже вышли на 26,81-26,82 грн./$", — уточнил Гриненко.

Нацбанк с утра выкупал "американца" по 26,82 грн./$, и, по разным оценкам, уже успел приобрести порядка $10-15 млн.

Финансисты говорят о значительных продажах безналичной валюты. Потому допускают укрепление гривны до конца дня, если НБУ не станет активно наращивать скупку доллара.

В конце прошлой недели экспортеры пытались задрать валютные котировки со скидкой на политический риск, однако не смогли как следует накрутить дилеров. Потому 19 апреля межбанковский доллар подешевел на 2 копейки, и завершил неделю в рамках 26,83-26,86 грн./$. На этот понедельник финансисты давали прогнозы в очень широком курсовом диапазоне — 26,80-27,0 грн./$.