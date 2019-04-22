Спорт Виталий Кличко: мой брат проиграл Джошуа из-за моей ошибки

2019-04-22 22:00 168

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу Интер, что поражение его брата Владимира от британца Энтони Джошуа произошло по его вине. Об этом сообщает iSport.

"Джошуа боксировал с разными соперниками и не показал и близко серьезного результата. Единственным соперником, который послал его на помост ринга, это был Владимир. Он был за полшага до победы, и я считаю, что это моя ошибка, что он не выиграл", – сказал Виталий Кличко.

Он рассказал, что попросил брата не спешить с нокаутом, так как посчитал, что Джошуа не выдержит темпа боя в виду своих габаритов.

"Я сказал: "Владимир, пожалуйста, не спеши. Нокаут придет". Я не рассчитывал, что боец с такими большими мышцами может быть в такой хорошей форме во второй половине боя", – сказал Виталий Кличко.