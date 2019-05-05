Мир Появились подробности смерти "Мисс Уругвай-2006"

2019-05-05 10:30 153

 

Уругвайская модель, 31-летняя Фатими Давила, которая представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2006 году, была найдена повешенной в ванной в номере одной из гостиниц Мехико, пишет агентство Associated Press.

Полиция обнаружила тело девушки в четверг, 2 мая. Позже правоохранители подтвердили, что погибшая является Фатими Давилой.

По данным СМИ, Фатими приехала из Уругвая в Мексику в конце апреля в целях поиска работы моделью. У нее должно было состояться собеседование.

В полиции расследуют смерть девушки как самоубийство, однако не исключают и версию с убийством. На данный момент расследование продолжается.

Близкие модели не согласны с тем, что девушка покончила жизнь самоубийством. Они характеризуют Фатими как оптимистично настроенного человека.

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