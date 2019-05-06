Мир фото Из сгоревшего в Шереметьево самолета вытащили черные ящики

2019-05-06 10:41 222

На месте аварийной посадки самолета SSJ-100, который загорелся в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в МЧС, еще два "черных ящика" технические службы, которые работают на месте происшествия, обнаружить пока не могут.

Устройства были установлены в хвостовой части лайнера, сильно пострадавшей от огня и жесткой посадки.

В СЕТЬ ПОПАЛО ТРАГИЧНОЕ ВИДЕО ИЗ САЛОНА ГОРЯЩЕГО SUKHOI SUPERJET

Напомним, самолет Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку. Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов. Из 78 людей, находившихся на борту, выжили 37. Погиб 41 человек, среди погибших также гражданин США.