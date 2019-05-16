Экономика России придется оплатить более 100 млн долларов ущерба из-за грязной нефти

2019-05-16 13:16 207

Российская Транснефть компенсирует ущерб нефтяным компаниям из-за поставок загрязненной нефти и последующей остановки транзита по нефтепроводу Дружба. Об этом заявил вице-премьер компании Дмитрий Козак.

"Транснефть занимает очень конструктивную позицию и, понятно, готова реальный ущерб, который причинен и нашим нефтяным компаниям, компенсировать", – сказал он.

Ранее ущерб от загрязнения нефти оценили минимум в 100 миллионов долларов. Но конкретной оценки ущерба европейским странам, Украине и Беларуси пока нет, поскольку продолжаются мероприятия по восстановлению работы трубопровода.

Напомним, в РФ задержали и арестовали четырех человек по делу о загрязнении нефти в нефтепроводе Дружба.

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