Экономика У Зеленского подготовили новую программу для МВФ

2019-05-20 17:00 270

 

В команде президента рассматривают два варианта дальнейшего сотрудничества с Фондом. Основной - новая программа после парламентских выборов.

Советник Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко заявляет, что Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования после парламентских выборов.

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

"После выборов в Раду, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс по поводу либо открытия новой, либо пересмотра старой программы", – сказал Устенко.

Он также отметил, что допускает возможность продления и пересмотра параметров текущей программы финансирования.

"У меня есть два сценария развития событий: программу закроют и начнут новую, второй – пересмотрят параметры текущей и продлят ее. Но, первый – основной", – добавил советник Зеленского.

Как известно, 21 мая в Украину с двухнедельным визитом приедет миссия МВФ.

Напомним, в этом году Киев рассчитывает получить от МВФ два транша по 1,3 млрд долларов. В то же время, аналитики считают, что Украине не стоит ожидать получения денег МВФ в этом году.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам

2019-05-20 21:00 33

Зеленский обнародовал новую декларацию о доходах

2019-05-20 18:00 219

Появилось видео, как во время инаугурации Зеленского упало удостоверение президента

2019-05-20 17:30 423

ОНЛАЙН Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского - ВИДЕО

2019-05-20 08:39 18606

Еще новости в разделе "Экономика"

У Зеленского подготовили новую программу для МВФ

2019-05-20 17:00 270

Нацбанк ослабил гривню: обнародован курс доллара на выходные

2019-05-17 17:00 915

Трамп начал торговую войну с Турцией - отменил торговые льготы, которые действовали 45 лет

2019-05-17 13:42 687

Стало известно, какие украинские банки могут потерять лицензии в 2019 году

2019-05-17 13:14 693
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

У Зеленского подготовили новую программу для МВФ 2019-05-20 17:00 270
Нацбанк ослабил гривню: обнародован курс доллара на выходные 2019-05-17 17:00 915
Трамп начал торговую войну с Турцией - отменил торговые льготы, которые действовали 45 лет 2019-05-17 13:42 687
Стало известно, какие украинские банки могут потерять лицензии в 2019 году 2019-05-17 13:14 693

Лента

21:00 В Кремле ответили на заявление Зеленского о готовности к переговорам
20:30 Победителя Евровидения-2019 обвинили в обмане
20:11 Уголовные обвинения, открытые относительно клирика УПЦ, рассмотрят международные органы защиты прав правозащитников
20:00 Ирина Геращенко заявила о неконституционности роспуска парламента
19:30 Европа начала подготовку к газовым переговорам с Украиной и Россией
19:00 Названы возможные даты досрочных выборов в Раду
18:30 Почему Зеленский носит кольцо на среднем пальце
18:00 Зеленский обнародовал новую декларацию о доходах
17:52 Гройсман заявил, что уходит в отставку
17:30 Появилось видео, как во время инаугурации Зеленского упало удостоверение президента