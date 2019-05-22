Политика Истребители США легко перехватили шесть военных самолетов РФ около Аляски

2019-05-23 15:46 279

ВВС США заявили о перехвате шести российских военных самолетов в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска. Об этом говорится в сообщении Объединенного командования ПВО Североамериканского континента (NORAD).

"Американские истребители перехватили шесть российских военных самолетов в международном воздушном пространстве к западу от штата Аляска и сопровождали их до тех пор, пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству США", - сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что российские самолеты разделились на две группы, в одну из которых входили два стратегических бомбардировщика Ту-95. Они были перехвачены двумя американскими истребителями F-22.

Вторая группа состояла из двух Ту-95 и двух истребителей Су-35. Их перехватили два американских F-22. За перехватом российских самолетов следил наблюдательный самолет системы АВАКС (система дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения). Операция по сопровождению началась после того, как российские самолеты оказались в зоне идентификации ПВО Аляски.