Экономика Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили

2019-05-22 17:30 243

Саенко назвал причины остановки работы экспертов Фонда, в АП рассчитывают на встречу с "ревизорами".

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая прибыла в Киев 21 мая, досрочно прекратила работу в Украине. Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко в ходе конференции "Ответственность, доверие, инклюзивность: видение реформ завтрашнего дня".

"МВФ, учитывая, что действительно объективно роспуск Верховной Рады и несформированное новое правительство, прекратила миссию в Украину", – сказал Саенко.

Как пояснил информированный источник, знакомый с ходом переговоров между Фондом и Украиной, эксперты МВФ в настоящее время продолжают работу в Киеве, однако невозможность осуществления запланированного пересмотра программы stand-by в условиях заявленного роспуска Рады и отставки правительства вынуждает пересмотреть статус визита. По его данным, в ближайшее время ожидается официальный комментарий ситуации.

В то же время, заместитель главы Администрации президента (АП) Руслан Рябошапка рассчитывает, что эксперты МВФ проведут переговоры с представителями АП. Рябошапка сказал "РБК-Украина", что у него на эту неделю точно запланирована встреча с миссией Международного валютного фонда.

"Она, кажется, состоится в пятницу", – сообщил он.

Напомним, ранее сегодня, 22 мая, СМИ сообщили, что миссия МВФ досрочно прекращает работу в Украине. При этом представительстве Фонда отметили, что "ревизоры" МВФ продолжают работу в Киеве. Однако представители Международного валютного фонда не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус признал, что неопределенность с парламентской коалицией и правительством может повлиять на сотрудничество Украины с МВФ. Представитель Зеленского отметил, что сотрудничество с МВФ четко регламентировано меморандумом. Также он уточнил, что переговорами с МВФ в команде Зеленского занимается экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Думаю, они (специалисты МВФ. – Ред.) сейчас будут проводить какие-то встречи и консультации. А через два месяца будут обновлять ситуацию по итогам выборов и нового правительства", – добавил Герус.

Ранее сообщалось, что представители Фонда пробудут в Украине две недели. За это время специалисты планируют дать оценку реформам, предусмотренным программой сотрудничества, а также провести встречи с представителями власти. В частности, программой предусмотрено проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение и создание рынка газа. 21 мая премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова уже встретились с представителями миссии МВФ.