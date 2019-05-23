Экономика МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после выборов

2019-05-23 19:00 99

 

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает конструктивные переговоры с украинской властью в Киеве.

С таким заявлением выступил 23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Миссия (Фонда) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно последнего развития ситуации, а также экономической политики", – подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после внеочередных парламентских выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", – отметил Райс.

В то же время он не стал комментировать вопрос, составляют ли риски для завершения действующей программы stand by для Украины решения о роспуске Верховной Рады Украины и отставке правительства.

"Мы не комментируем политические изменения в любой стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", – отметил Райс.

В этой связи он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что "МВФ имел тесное партнерство с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на выборах.

"Она подчеркнула, что МВФ продолжает быть готовым помочь", – отметил представитель Фонда.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями, хотя решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Патриарх Варфоломей вмешался в церковный раскол Украины

2019-05-23 10:41 438

Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили

2019-05-22 17:30 720

В ЕС рассказали, как роспуск Рады повлияет на отношения с Украиной

2019-05-22 17:00 561

В НАТО уверены, что Украина станет членом Альянса

2019-05-21 18:30 639

Еще новости в разделе "Экономика"

МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после выборов

2019-05-23 19:00 99

Европейский бизнес вместо инвестиций начал обсуждать назначения Зеленского

2019-05-23 12:43 369

В Украине резко повысился курс доллара

2019-05-22 20:00 780

Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили

2019-05-22 17:30 720
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после выборов 2019-05-23 19:00 99
Европейский бизнес вместо инвестиций начал обсуждать назначения Зеленского 2019-05-23 12:43 369
В Украине резко повысился курс доллара 2019-05-22 20:00 780
Миссия МВФ прекратила работу в Украине: в Кабмине подтвердили 2019-05-22 17:30 720

Лента

19:30 Кабмин ужесточил требования к туроператорам
19:00 МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после выборов
18:30 Минюст проверит, нарушил ли Зеленский закон
18:00 В ЦИК заявили, что не успеют подготовиться к выборам в июле
17:30 Коболев: Нафтогаз готовится к наихудшим сценариям отопительного сезона
17:00 Зеленский пояснил, зачем нужен референдум о формате переговоров с Россией
16:30 Зеленский отказался сотрудничать с нынешней Радой
15:46 Истребители США легко перехватили шесть военных самолетов РФ около Аляски
15:12 Главе Совета безопасности ООН передали письмо об украинском языковом законе
14:45 Нардеп Лещенко впервые показал документы из "черной" кассы Партии регионов