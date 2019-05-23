Экономика МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после выборов

2019-05-23 19:00 99

Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает конструктивные переговоры с украинской властью в Киеве.

С таким заявлением выступил 23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

"Миссия (Фонда) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно последнего развития ситуации, а также экономической политики", – подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

"Как только новое правительство будет сформировано после внеочередных парламентских выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", – отметил Райс.

В то же время он не стал комментировать вопрос, составляют ли риски для завершения действующей программы stand by для Украины решения о роспуске Верховной Рады Украины и отставке правительства.

"Мы не комментируем политические изменения в любой стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины", – отметил Райс.

В этой связи он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что "МВФ имел тесное партнерство с Украиной на протяжении последних лет".

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на выборах.

"Она подчеркнула, что МВФ продолжает быть готовым помочь", – отметил представитель Фонда.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями, хотя решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.