Экономика Украинцам прогнозируют среднюю зарплату в 15 тыс. грн

2019-05-28 20:00 228

Средняя зарплата украинцев в 2022 году прогнозируется на уровне 15 000 гривен. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы.

В частности, в соответствии с прогнозом, среднемесячная заработная плата работников в 2019 году достигнет 10 301 грн, в 2020 году - 11 852 грн, в 2021 году - 13 205 грн, в 2022-м году - 15 000 грн.

При этом, реальная среднемесячная заработная плата (номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен) в 2019 году вырастет на 7%, в 2020 году - на 5,9%, в 2021 году - на 4,1%, а в 2022 году - 2,7%.

Напомним, в прошлом году в апрельском консенсус-прогнозе МЭРТ было указано, что в 2021 году украинцы будут получать зарплаты, средний размер которых будет достигать 13 440 гривен.