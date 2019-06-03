Экономика С начала года Uber понес убытки более чем на миллиард долларов

2019-06-04 08:12 210

Uber Technologies Inc отчиталась о квартальном убытке в 1 миллиард долларов, поскольку компания тратит значительные средства на развитие бизнеса по доставке еды и грузоперевозок. При этом выручка компании увеличилась на 20%.

Как сообщает Reuters, выручка компании в размере 3,1 миллиардов долларов соответствовала верхней границе прогноза компании на квартал. Убыток также совпал с прогнозом Uber на уровне 1-1,11 миллиарда долларов.

Акции компании выросли на 2,6% после того, как генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил об улучшении рабочих процессов, к примеру, о сокращении количества маркетинговых акций во втором квартале, но назвал 2019-й "годом инвестиций". Учитывая, что акции компании торгуются более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Хосровшахи придется убедить инвесторов в том, что Uber может зафиксировать прибыль.

Квартальные расходы выросли на 35%, поскольку компания потратила значительные средства в преддверии IPO ранее в мае.

Чистый убыток составил 1,01 млрд долларов, или 2,26 доллара на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, по сравнению с чистой прибылью в 3,75 млрд долларов, или 1,84 доллара на акцию, годом ранее, когда поддержку результатам оказала продажа активов компании Grab и Яндексу.

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