Политика видео Порошенко указал Зеленскому на "красные линии" и смертельную угрозу для бойцов ВСУ

2019-06-06 21:30 135

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал признаками капитуляции тезисы, которые объявляла украинская сторона в трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом он заявил во время брифинга.

Так, капитуляцией он назвал предложение снятия экономической блокады, отказ украинских дипломатов говорить об освобождении заложников и о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Порошенко заявил, что его настораживает предложение Вооруженным силам не вести огонь по противнику в ответ на провокации.

"Отмена решения СНБО, если это находилось в директивах президента Зеленского, является кардинально вредным ... Как очень метко сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел. Девятнадцать режимов прекращения огня, которые были подписаны по моему приказу, не забирали право у украинских военных на самозащиту ... Я хочу призвать, чтобы мы четко определили те красные линии, за которые нельзя заступать. Эти линии переходить нельзя, ведь за ними наступает капитуляция. Ничего общего с миром капитуляция не имеет", - сказал он.

Также пятый президент призвал возобновить работу сторон в Нормандском формате с участием Франции, Германии и России.

"В следующем саммит Украина-ЕС необходимо восстановить этот чрезвычайно важный формат для того, чтобы обеспечить реализацию Минских договоренностей", - подчеркнул он.