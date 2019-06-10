Экономика Глава МВФ назвала две главные угрозы для мировой экономики

2019-06-11 08:11 132

Торговые конфликты являются главной угрозой для мировой экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает DW со ссылкой на выступление Лагард перед министрами финансов и главами центробанков стран "большой двадцатки" на саммите G20 в Японии.

По ее словам, существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики. По оценке МВФ, тарифный конфликт между Китаем и США может привести к снижению мирового ВВП на 0,5%, или 455 млрд долл. в 2020 году. Лагард подчеркнула, что разрешение существующих торговых споров следует сделать приоритетной задачей.

Глава МВФ также отнесла к угрозам для роста мировой экономики низкие процентные ставки. Несмотря на признаки стабилизации, которые демонстрирует мировая экономика, во многих развитых экономиках возрастает уровень долга, а развивающиеся рынки по-прежнему "уязвимы для внезапных изменений в финансовых условиях".

Напомним, торговый конфликт между Китаем и США обострился в мае. Надежды на урегулирование спора связаны со встречей Дональда Трампа с Си Цзиньпином, которая должна состояться в японской Осаке в конце июня.