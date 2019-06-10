Экономика Польша возобновила прокачку российской нефти, пока только для собственных нужд

2019-06-10 13:44 195

Польша частично возобновила транспортировку по трубопроводу "Дружба" нефти из России, сообщает Польское предприятие по эксплуатации нефтепроводов (PERN).

Прокачка нефти в системе в тестовом режиме была запущена в минувший уикенд. PERN внедрил механизм постоянного контроля качества, чтобы постоянно контролировать поступление сырья из Белоруссии.

Первый этап работы системы после ее восстановления продлится до конца июня, в этот период поставки сырья будут осуществляться в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN.

Напомним, в апреле Польша приостановила прием российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения хлорорганическими соединениями. Перед тем Белоруссия временно приостановила экспорт в Украину, Польшу и страны Балтии светлых нефтепродуктов. Причиной стали поставки некачественной нефти из РФ. Это уже стало причиной поломки дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. Белоруссия намерена требовать от российской стороны компенсации.

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Экономика

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