Экономика Amazon с начала 2019 года подорожал до 315,5 миллиардов долларов

2019-06-12 13:44 150

Amazon, Apple и Google в тройке лидеров среди самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствует рейтинг BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость Amazon в 2019 году достигла 315,5 миллиардов долларов. Apple также поднялась в рейтинге, заняв вторую строчку со стоимостью 309,5 миллиарда долларов. После 12 лет во главе списка Google опустился на третью ступеньку - компания стоит 309 миллиардов долларов.

В перечень также вошел Facebook - соцсеть заняла шестую позицию и стоит 159 миллиардов. Стоит отметить также Alibaba - прямого конкурента Amazon из Китая, который с каждым годом поднимается все выше в рейтинге, хотя в нынешнем году занял седьмую строчку.

Самым быстрорастущим брендом стал Instagram: в 2019 году его стоимость увеличилась на 95% и достигла $28,2 миллиардов.

 

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