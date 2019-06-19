Во время гибели народного депутата с ним в квартире находилась женщина. Сейчас ее допрашивают правоохранители.
Во время гибели нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук находился в квартире не один. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил глава Нацполиции.
По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. Также открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".
Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.