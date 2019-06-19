Политика видео Во время смерти Тымчук был не один – полиция

2019-06-19 16:15 84

 

Во время гибели народного депутата с ним в квартире находилась женщина. Сейчас ее допрашивают правоохранители.

Во время гибели нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук находился в квартире не один. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил глава Нацполиции.

По его словам, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы. Также открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена ​​позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Киеве найден застреленным нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук

2019-06-19 14:13 258

Суд отменил штраф водителю, который отказался от проверки и вызвал второй экипаж полиции

2019-06-19 11:43 306

фото Арестованы двойники Джорджа Клуни, продававшие от его имени фальшивые часы Rolex

2019-06-18 12:15 366

Стали известны детали взрыва на курорте Турции, в котором пострадали люди

2019-06-13 15:46 756

Еще новости в разделе "Политика"

Кабмин одобрил отставку трех губернаторов

2019-06-19 16:30 57

видео Во время смерти Тымчук был не один – полиция

2019-06-19 16:15 84

В Киеве найден застреленным нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук

2019-06-19 14:13 258

Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев

2019-06-19 12:44 381
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Кабмин одобрил отставку трех губернаторов 2019-06-19 16:30 57
видео Во время смерти Тымчук был не один – полиция 2019-06-19 16:15 84
В Киеве найден застреленным нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук 2019-06-19 14:13 258
Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев 2019-06-19 12:44 381

Лента

16:30 Кабмин одобрил отставку трех губернаторов
видео 16:15 Во время смерти Тымчук был не один – полиция
15:45 Защитник Шахтера Иван Ордец за зарплату в миллион евро перешел в Динамо
15:14 Из-за угрозы пожара BMW отзывает в Европе сразу четыре своих модели
14:46 Сотня боевиков напала на село и расстреляла более 40 мирных жителей
14:13 В Киеве найден застреленным нардеп и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук
13:45 ЛГБТ-сообщество любезно пригласило президента Зеленского на гей парад в Киеве
13:16 Во Франции выпустили из-под стражи бывшего президента УЕФА Мишеля Платини
12:44 Стало известно, зачем спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прилетит в Киев
12:15 Трамп снова стал кандидатом, президент США включился в предвыборную гонку