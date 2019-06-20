Экономика Власти США настоятельно посоветовали Facebook отложить запуск своей криптовалюты

2019-06-20 13:46 213

Конгресс США настоятельно прекомендовал компании Facebook отложить запуск собственной криптовалюты Libra.

По мнению председателя комитета Палаты представителей Конгресса по вопросам финансовых услуг Максин Уотерс, Facebook следует согласиться отложить проект до завершения проверки.

Она напомнила об истории с неправомерным использованием данных пользователей соцсети, что привело к допросам руководства Facebook в Конгрессе.

Как сообщает ВВС, в Facebook заявили, что ожидают возможности ответить на вопросы конгрессменов.

Напомним, Facebook Inc объявила о своих планах по запуску новой глобальной криптовалюты под названием Libra. Систему планируется запустить в первой половине 2020 года.

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