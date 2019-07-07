Политика видео В соцсетях обсуждают странные гримасы Зеленского на совещании в Ужгороде

2019-07-07 10:30 519

Пользователей соцсетей удивило странное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время совещания на Закарпатской таможне в субботу 6 июля.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube под названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Напомним, в 2016 году журналисты засняли очень странное поведение нардепа Дмитрия Добкина, который прямо в зале Верховной Рады удалился за колонну, а затем начал вести не совсем адекватно. Тогда многие предположили, что он принял накротики, хотя сам нардеп это опроверг.

На кадрах, которые сняли в Закарпатье, видно нервное поведение Зеленского - он все время осматривается по сторонам и меняет выражение лица.

В соцсетях гадают, с чем связано такое поведение. Версии разнятся. Одни полагают, что президент принимает что-то сильнодействующие, другие же считают, что Зе просто сильно устал и налицо переутомление.