Экономика В Нацбанке рассказали о новой программе МВФ

2019-07-18 16:30 171

 

В рамкой новой программы, старт которой ожидается в этомм году, Украина может получить 5-10 миллиардов долларов.

Национальный банк ожидает получение Украиной транша МВФ в два миллиарда долларов в рамках новой программы до конца текущего года. Об этом в четверг, 18 июля, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В этом году, в четвертом квартале, мы ожидаем, что, скорее всего, будет новая программа с МВФ. В этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долл. и также по 2 млрд долл. в последующие годы", - сказал Сологуб.

Ссылаясь на опыт других стран и квоту Украины в МВФ, в НБУ оценили потенциальный срок новой программы структурного финансирования в 3-4 года, а потенциальный объем – в 5-10 млрд долл.

Ранее стало известно, что Украина ведет активные переговоры с МВФ. Новая программа сотрудничества может быть заключена на три года, заявила министр финансов Оксана Маркарова.

 

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