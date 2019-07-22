Политика документ Центризбирком обработал 100% электронных протоколов - как проголосовали украинцы

2019-07-22 13:44 339

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:30 22 июля обработала 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам подсчета голосов лидирует партия "Европейская солидарность". Она набрала 29,55%, или 9 тыс. 649 голосов.

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На втором месте партия "Слуга народа". Она получила поддержку 28,13% избирателей, или 9 тыс. 186 голосов "за".

Партию "Голос" на зарубежных участках поддержали 19,67%, или 6 тыс. 425 избирателей.

Остальные партии набрали меньше проходных 5%. Всего за границей 102 избирательных участка.