Экономика В обменниках творится невероятное: что произошло, «такого не было годами»

2019-07-30 16:05 51

 

В украинских во вторник, 30 июля, в обменниках начало творится невероятное — гривна укрепилась к 3-летним максимумам

Наличный курс доллара резко снизился. Курс покупки наличной американской валюты упал почти до 25 гривен, а продажи — 25,40. Также резко подешевел евро.

Так, курс продажи доллара понизился на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки — на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 26,84 коп. до 27,8059 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,55 коп. до 28,3628 UAH/EUR.

Напомним, что в предыдущий банковский день понедельник, 29 июля, в Украине действовал следующий курс валют:

100 долларов США — 2543.9728 грн;

    100 евро — 2833.4769 грн;

10 рублей — 4.0299 грн.

29 июля торги на межбанке закрылись:

 с долларом на уровне 25.22/25.45 грн,

евро – 28.04/28.07 грн,

российский рубль – 0.3967/0.3975 грн.

 В банках Украины средний обменный курс доллара в первый рабочий день понедельник, 29 июля, составил 25,20 грн в покупке и до 25,50 грн в продаже.

 

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