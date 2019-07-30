В обменниках творится невероятное: что произошло, «такого не было годами»

В украинских во вторник, 30 июля, в обменниках начало творится невероятное — гривна укрепилась к 3-летним максимумам
Наличный курс доллара резко снизился. Курс покупки наличной американской валюты упал почти до 25 гривен, а продажи — 25,40. Также резко подешевел евро.
Так, курс продажи доллара понизился на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс покупки — на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.
Средний курс покупки евро понизился на 26,84 коп. до 27,8059 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,55 коп. до 28,3628 UAH/EUR.
Напомним, что в предыдущий банковский день понедельник, 29 июля, в Украине действовал следующий курс валют:
100 долларов США — 2543.9728 грн;
10 рублей — 4.0299 грн.
29 июля торги на межбанке закрылись:
евро – 28.04/28.07 грн,
российский рубль – 0.3967/0.3975 грн.