Экономика Нацбанк изменил курсы валют - что происходит с долларом и евро

2019-08-01 12:43 228

Нацбанк Украины установил на 1 августа, курс доллара на уровне 25,02 грн.

Как сообщается на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 коп.

Евро подешевел на 8 коп. и составляет 27,90 грн. Курс российского рубля также несколько подешевел и составляет 0,394 грн.

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Интересно, что в обменных пунктах Киева ситуация с валютами совершенно иная. Как сообщает BIN.ua, доллар после стремительного падения подорожал почти на 15 копеек.

Курс продажи наличного доллара 1 августа повысился по сравнению с 31 июля на 14,37 копеек до 25,3088 гривен, курс покупки - на 16,61 копеек до 24,9506 гривен. Средний курс покупки евро повысился на 5,74 копеек до 27,6419 гривен, курс продажи повысился на 2,63 копейки до 28,1797.