Политика У Зеленского придумали, как отучить депутатов от взяток

2019-08-03 10:30 162

 

В президентской партии "Слуга народа" заявили, что будут добиваться такого уровня внутриполитической культуры, при которой нардепы не будут коррумпированными.

Об этом заявил политтехнолог и медиа эксперт Никита Потураев в интервью "Левому берегу". Он подчеркнул, что пойти путем коррупции это ошибочно.

"Но я ведь не зря сказал, что святых нет. Одним кнутом лояльности тоже не добьешься. А пряники нам не из чего готовить – у нас нет олигархических денег. Поэтому будем работать над тем, чтобы была такая внутриполитическая культура. Конечно, когда ты воочию впервые в жизни видишь миллион долларов кэшем - это производит большое неизгладимое впечатление", – заявил он.

Потураев также добавил, что очень трудно отказаться от миллионной взятки, поскольку такая внушительная сумма оставляет "неизгладимое впечатление" на всю жизнь.

"Если бы у нас была философия Партии регионов, я бы вам очень легко ответил, как решить этот вопрос. Пришел бы к депутату и сказал: "Значит так, чувак. У тебя зарплата будет 10 штук баксов в месяц, но если будешь что-то за нашей спиной делать, то тебя в лесополосе закопают и не найдут". Так решала дела Партия регионов. Хотя немонетарные мотивации у них тоже были", – заключил политтехнолог.

По его словам, в "Слуге народа" возможны только немонетарные поощрения, поскольку у них нет денег на ежемесячные зарплаты в 10 тыс. долларов.

"Поэтому надо создавать нематериальные мотивации. В нашем случае - это дать человеку перспективу. Ценности важны. Получить можно не только должность, получить можно знания, которые впоследствии конвертировать в доходы. Я с вами здесь сижу не потому, что я такой красивый, а потому что учусь всю жизнь и чего стою в своей профессии", – прояснил Потураев.

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