Экономика Эксперт рассказал, когда доллар может вырасти до 30 гривень

2019-08-05 19:00 339

 

Третья декада октября и первая декада ноября текущего года ознаменуется ростом курса доллара.

После значительного укрепления гривны, осенью 2019 года ожидается рост курса доллара. «Время, когда стоит ожидать этой ситуации, - третья декада октября и первая декада ноября текущего года», - прогнозирует международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук.

Нынешнее же укрепление украинской национальной валюты, по его словам, имеет исключительно спекулятивную основу: «На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа».

Спекулянты обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги. А ближе к концу года ожидается обратный процесс - погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты. «Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», - считает Игорь Габарук.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Зеленского рассказали, кто может занять место Супрун и Гриневич

2019-07-28 10:00 1365

Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак

2019-07-25 22:00 984

Когда и почему курс доллара может рухнуть до 20 гривен

2019-07-25 20:00 19347

Эксперты рассказали, что делать, если авто бьется током

2019-07-22 20:30 9150

Еще новости в разделе "Экономика"

Эксперт рассказал, когда доллар может вырасти до 30 гривень

2019-08-05 19:00 339

Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - все курсы валют на 5 августа

2019-08-05 13:16 1320

Доллар резко рванул вверх, гривна «прогнулась»: НБУ представил мрачный курс валют

2019-08-05 08:12 20364

Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка

2019-08-03 14:00 1941
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Эксперт рассказал, когда доллар может вырасти до 30 гривень 2019-08-05 19:00 339
Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - все курсы валют на 5 августа 2019-08-05 13:16 1320
Доллар резко рванул вверх, гривна «прогнулась»: НБУ представил мрачный курс валют 2019-08-05 08:12 20364
Доллар отвоевывает свои позиции, гривна дешевеет: новый курс валют от Нацбанка 2019-08-03 14:00 1941

Лента

22:00 В Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе
21:30 Водоканалы Украины пригрозили перейти на почасовую подачу воды
21:00 Команда Зеленского готовит новацию, которая облегчит жизнь украинцам: этого ждали все
20:30 Пенсия в Украине: определено, кому выплаты рассчитываются «по-особому»
20:00 В "Слуге народа" заявили о необходимости возвращения Украины в ПАСЕ
19:30 В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км
19:00 Эксперт рассказал, когда доллар может вырасти до 30 гривень
18:30 Зеленский сменил командующего Объединенных сил
18:03 Ответственный за удручающее состояние мостов в Киеве глава «Киевавтодора» Густелеев неоднократно избегал увольнения
18:00 Количество переселенцев в Украине сократилось на 120 тысяч человек