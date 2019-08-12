Экономика Эксперт: Экономика Украины рухнет, как только заробитчане заберут свои семьи заграницу

2019-08-12 17:00 216

 

Внешнее финансирование и деньги, которые заробитчане посылают своим семьям из-за границы, продолжают оставаться главными факторами поддержания экономической стабильности Украины. Об этом заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире канала PolitWera.

"Люди достаточно активно выезжают из страны, и пока еще пересылают деньги, много. Это в значительной степени позволяет балансировать платежный баланс", - цитирует эксперта EADaily.

Саливон считает, что в перспективе эти люди за рубежом осядут, перевезут свои семьи и перестанут слать деньги на Украину. По мнению экономиста, когда это примет массовый характер, то даже просто поддерживать инфраструктуру в государстве, которое было рассчитано на проживание 50 миллионов человек, станет почти нереально.

"Каждому человеку надо будет платить за поддержание одного метра канализационной трубы, условно, больше", - пояснил Саливон.

Эксперт считает, что при таком положении полагаться останется только на внешнее финансирование. По его мнению, пока украинскую экономику будут поддерживать на финансовой игле, а текущие долги будут реструктуризировать, страна еще кое-как будет справляться.

"Если новая команда продолжит (или нарастит) действия по разрушению промышленности, то, наверное, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее", - прогнозирует экономист.

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