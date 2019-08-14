Политика документ Начальник Житомирского лесхоза Куринский уволился по требованию Зеленского

2019-08-14 13:16 132

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление об увольнении. Об этом он накануне написал на своей странице в Facebook.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", – говорится в обнародованном в соцсети Facebook заявлении Куринского.

Кроме того чиновник написал открытое письмо главе государства и заявил, что должен был выступить 12 августа на совещании с участием президента Владимира Зеленского, однако ему не предоставили такой возможности.

Напомним, на этой неделе Владимир Зеленский посетил Житомирскую область. Во время поездки он устроил разнос местным силовикам из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря, потребовав их увольнения. Также он предложил уйти в отставку начальнику областного управления лесного и охотничьего хозяйства.