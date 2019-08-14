Политика видео На заседании депутатов будущей Верховной Рады произошел конфликт

2019-08-14 19:30 510

 Во время заседания подготовительной депутатской группы будущей Верховной Рады произошел конфликт. Как выяснили журналисты, поругались действующие нардепы Ирина Геращенко и Вадим Рабинович.

Представителю команды Петра Порошенко не понравилось, что ее оппонент разговаривает на русском языке, после чего попросила Вадима Рабиновича перейти на украинский язык. Ее позицию поддержал руководящий группой лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков.

Вадим Рабинович разговаривать на украинском языке отказался, сославшись на то, что новый парламент еще не принял присягу, однако Дмитрий Разумков пообещал в будущем отключать за такое микрофон.

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