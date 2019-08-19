Политика видео Бросила на землю хлеб и соль: жена Нетаньяху в Киеве угодила в скандал

2019-08-19 17:30 750

Визит главы Израильского правительства в Украину начался со скандала

Визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину ознаменовался скандалом - его супруга Сара Нетаньяху по прибытию в аэропорт "Борисполь" под Киевом бросила на землю хлеб и соль, которые принесли высоким гостям в знак уважения к трапу во время встречи. Соответствующее видео показали в сети.

Нужно сказать, что еще в израильском аэропорту Сара Нетаньяху столкнулась со странным поведением командира лайнера, который по мнению жены главы правительства не приветствовал ее должным образом при посадке на борт.

Первая леди Израиля решила высказать пилоту свои претензии, однако ее не пустили в кабину. Это еще больше ее возмутило и окончательно расстроило.

Инцидент был заглажен тем, что командир воздушного судна снова приветствовал премьерскую чету за 45 минут до посадки в Киеве.

Уже по прилету в Украину возле трапа самолета Нетаньяху с женой встречали три девушки, которые по традиции вынесли гостям каравай и соль - чтобы поприветствовать с прибытием.

Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху бросила хлеб и соль по прибытию в Украину при приветствии после приземления. (Фото: Итамар Айхнер / vesty.co.il)