Экономика Украина снова начала тайно закупать российскую солярку

2019-08-21 11:42 351

Во второй декаде августа одесская компания начала импортировать дизельное топливо из России по железной дороге. Об этом со ссылкой на Консалтинговую группу А-95 сообщает издание enkorr.

Евростандарт оформил импорт 2,6 тысяч тонн дизтоплива от компании Орскнефтеоргсинтез, управляющей Орским НПЗ (Оренбургская область РФ). Поставки осуществляются через аффилированную с Евростандартом компанию Cantarell Trading (Кипр).

Орское ДТ последний раз поступало в Украину в августе-октябре 2018 года. Тогда было отгружено около 6 тысяч тонн. Ранее импортом дизтоплива из РФ по железной дороге занималась компания Укрэнерджи, работающая с ресурсом ЛУКОЙЛа. В августе она не получила от российских властей разрешения на экспорт в Украину.

Ранее стало известно, что с 1 августа крупнейший импортер дизтоплива в Украину Wexler Group приостановит поставки из России трубопроводным транспортом. Это связано с введением Украиной спецпошлин на российское дизтопливо и сжиженный газ.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина проживет и без российского дизтоплива.