Политика видео Россияне, которых планируют обменять на пленных украинцев все еще в СИЗО - адвокат Рыбин

2019-08-30 10:12 204

Валентин Рыбин призвал не вестись на фейки и заявил, что самолет с украинскими моряками не летит на родину.

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с удерживаемыми лицами в России и Украине еще не вылетели для обмена.

Об этом Валентин Рыбин заявил в своем видеобращении на странице в Фейсбуке.

"По состоянию на сегодня, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник, 3 сентября. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александр Баранов, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева.

Напомним, у Зеленского заявили, информация о завершении обмена пленными не соответствует действительности.