Сегодня Рада окончательно внесла изменения в Конституцию Украины, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Соответствующий законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Ниже имена нардепов парламента ІХ созыва, которые поддержали, не поддержали отмену неприкосновенности или же воздержались от голосования.
Голосування народних депутатів:
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203) - в цілому ( За-373 Проти-0 Утрималось-3 Не голосувало-28)
Рішення прийняте
+ за
- проти
/ утримався
x відсутній
... не голосував
1
Абдуллін О.Р.
+
2
Абрамович І.О.
x
3
Алєксєєв С.О.
+
4
Аліксійчук О.В.
+
5
Аллахвердієва І.В.
+
6
Ананченко М.О.
+
7
Андрійович З.М.
+
8
Арахамія Д.Г.
+
9
Арешонков В.Ю.
+
10
Ар’єв В.І.
+
11
Арістов Ю.Ю.
+
12
Арсенюк О.О.
+
13
Бабак С.В.
+
14
Бабенко М.В.
+
15
Бабій Р.В.
+
16
Бакумов О.С.
+
17
Бакунець П.А.
+
18
Балога В.І.
+
19
Бардіна М.О.
+
20
Батенко Т.І.
+
21
Безгін В.Ю.
+
22
Безугла М.В.
+
23
Беленюк Ж.В.
+
24
Березін М.Ю.
+
25
Бєлькова О.В.
+
26
Білозір Л.М.
+
27
Боблях А.Р.
+
28
Бобровська С.А.
+
29
Богданець А.В.
+
30
Богуцька Є.П.
+
31
Божик В.І.
+
32
Бойко Ю.А.
...
33
Бондар В.В.
+
34
Бондар Г.В.
+
35
Бондар М.Л.
+
36
Бондаренко О.В.
+
37
Бондарєв К.А.
+
38
Борзова І.Н.
+
39
Бородін В.В.
+
40
Борт В.П.
x
41
Брагар Є.В.
+
42
Бужанський М.А.
+
43
Буймістер Л.А.
+
44
Булах Л.В.
+
45
Бунін С.В.
+
46
Бурміч А.П.
...
47
Вагнєр В.О.
+
48
Вакарчук С.І.
+
49
Василевська-Смаглюк О.М.
+
50
Василенко Л.В.
+
51
Василів І.В.
+
52
Васильєв І.С.
+
53
Васильковський І.І.
+
54
Васильченко Г.І.
+
55
Ватрас В.А.
+
56
Вацак Г.А.
+
57
Величкович М.Р.
+
58
Вельможний С.А.
+
59
Венедіктова І.В.
+
60
Веніславський Ф.В.
+
61
Верещук І.А.
+
62
Вінтоняк О.В.
+
63
Власенко С.В.
+
64
Волинець М.Я.
+
65
Володіна Д.А.
+
66
Волошин О.А.
...
67
Воронов В.А.
+
68
Воронько О.Є.
+
69
Гайду О.В.
+
70
Галайчук В.С.
+
71
Галушко М.Л.
+
72
Гевко В.Л.
+
73
Герасименко І.Л.
+
74
Герасимов А.В.
+
75
Геращенко І.В.
+
76
Герега О.В.
+
77
Герман Д.В.
+
78
Герус А.М.
+
79
Гетманцев Д.О.
+
80
Гнатенко В.С.
x
81
Гончаренко О.О.
+
82
Горбенко Р.О.
+
83
Горват Р.І.
+
84
Горенюк О.О.
+
85
Горобець О.С.
+
86
Гриб В.О.
+
87
Гривко С.Д.
+
88
Гринчук О.А.
+
89
Гришина Ю.М.
+
90
Грищенко Т.М.
+
91
Грищук Р.П.
+
92
Гузенко М.В.
+
93
Гузь І.В.
+
94
Гурін Д.О.
+
95
Давиденко В.М.
+
96
Данілов В.Б.
+
97
Дануца О.А.
+
98
Демченко С.О.
+
99
Деркач А.Л.
...
100
Джемілєв М. .
+
101
Дирдін М.Є.
+
102
Діденко Ю.О.
+
103
Дмитрієва О.О.
+
104
Дмитрук А.Г.
+
105
Довгий О.С.
+
106
Драбовський А.Г.
+
107
Дубіль В.О.
+
108
Дубінський О.А.
+
109
Дубневич Я.В.
+
110
Дубнов А.В.
+
111
Дунаєв С.В.
...
112
Дунда О.А.
+
113
Єфімов М.В.
+
114
Железняк Я.І.
+
115
Жмеренецький О.С.
+
116
Жупанин А.В.
+
117
Заблоцький М.Б.
+
118
Забродський М.В.
+
119
Забуранна Л.В.
+
120
Завітневич О.М.
+
121
Загородній Ю.І.
...
122
Загоруйко А.Л.
+
123
Задорожний А.В.
+
124
Задорожній М.М.
+
125
Заремський М.В.
+
126
Заславський Ю.І.
+
127
Захарченко В.В.
+
128
Здебський Ю.В.
+
129
Зінкевич Я.В.
+
130
Зуб В.О.
+
131
Зуєв М.С.
+
132
Іванісов Р.В.
+
133
Іванов В.І.
+
134
Іванчук А.В.
+
135
Івахів С.П.
+
136
Івченко В.Є.
+
137
Іонова М.М.
+
138
Іонушас С.К.
+
139
Іоффе Ю.Я.
...
140
Ісаєнко Д.В.
x
141
Кабанов О.Є.
+
142
Кабаченко В.В.
+
143
Калаур І.Р.
+
144
Кальцев В.Ф.
x
145
Кальченко С.В.
+
146
Камельчук Ю.О.
+
147
Каптєлов Р.В.
+
148
Касай Г.О.
+
149
Касай К.І.
+
150
Качний О.С.
...
151
Качура О.А.
+
152
Кива І.В.
x
153
Кириленко І.Г.
+
154
Кириченко М.О.
+
155
Кисилевський Д.Д.
+
156
Кицак Б.В.
+
157
Кінзбурська В.О.
+
158
Кісєль Ю.Г.
+
159
Кісільов І.П.
x
160
Кіссе А.І.
+
161
Кіт А.Б.
+
162
Клименко Ю.Л.
x
163
Климпуш-Цинцадзе І.О.
+
164
Клочко А.А.
+
165
Княжицький М.Л.
/
166
Князевич Р.П.
/
167
Коваленко А.М.
+
168
Коваль О.В.
+
169
Ковальов А.В.
+
170
Ковальов О.І.
+
171
Ковальов О.І.
+
172
Ковальчук О.В.
+
173
Кожем’якін А.А.
+
174
Козак В.В.
+
175
Козак Т.Р.
...
176
Колебошин С.В.
+
177
Колєв О.В.
+
178
Колихаєв І.В.
+
179
Колісник А.С.
+
180
Колтунович О.С.
...
181
Колюх В.В.
+
182
Кондратюк О.К.
+
183
Констанкевич І.М.
+
184
Копанчук О.Є.
+
185
Копитін І.В.
+
186
Корнієнко О.С.
+
187
Королевська Н.Ю.
x
188
Корявченков Ю.В.
+
189
Костенко Р.В.
+
190
Костін А.Є.
+
191
Костюк Д.С.
+
192
Костюх А.В.
+
193
Кравчук Є.М.
+
194
Красносільська А.О.
+
195
Красов О.І.
+
196
Крейденко В.В.
+
197
Криворучкіна О.В.
+
198
Кривошеєв І.С.
+
199
Крулько І.І.
+
200
Крячко М.В.
+
201
Кубів С.І.
+
202
Кубраков О.М.
+
203
Кузбит Ю.М.
+
204
Кузнєцов О.О.
+
205
Кузьмін Р.Р.
...
206
Кузьміних С.В.
+
207
Кулініч О.І.
+
208
Культенко А.В.
+
209
Кунаєв А.Ю.
+
210
Куницький О.О.
+
211
Кучер М.І.
+
212
Кучер О.В.
+
213
Кучеренко О.Ю.
+
214
Лаба М.М.
+
215
Лабазюк С.П.
+
216
Лабунська А.В.
+
217
Ларін С.М.
...
218
Леонов О.О.
+
219
Лерос Г.Б.
+
220
Лис О.Г.
+
221
Литвиненко С.А.
+
222
Літвінов О.М.
+
223
Лічман Г.В.
+
224
Лозинський Р.М.
+
225
Лопушанський А.Я.
+
226
Лубінець Д.В.
+
227
Лукашев О.А.
x
228
Лунченко В.В.
+
229
Луценко І.С.
+
230
Льовочкін С.В.
...
231
Льовочкіна Ю.В.
x
232
Любота Д.В.
+
233
Люшняк М.В.
+
234
Ляшенко А.О.
+
235
Магера С.В.
+
236
Магомедов М.С.
+
237
Мазурашу Г.Г.
+
238
Макаренко М.В.
...
239
Макаров О.А.
+
240
Мамка Г.М.
...
241
Мамоян С.Ч.
...
242
Маріковський О.В.
+
243
Марусяк О.Р.
+
244
Марченко Л.І.
+
245
Марчук І.П.
+
246
Матусевич О.Б.
+
247
Медведчук В.В.
...
248
Медяник В.А.
+
249
Мезенцева М.С.
+
250
Мейдич О.Л.
+
251
Мельник П.В.
+
252
Мережко О.О.
+
253
Микиша Д.С.
+
254
Мисягін Ю.М.
+
255
Михайлюк Г.О.
+
256
Мінько С.А.
+
257
Мовчан О.В.
+
258
Мокан В.І.
+
259
Молоток І.Ф.
+
260
Монастирський Д.А.
+
261
Мороз В.В.
x
262
Мотовиловець А.В.
+
263
Мошенець О.В.
+
264
Мулик Р.М.
+
265
Мурдій І.Ю.
+
266
М’ялик В.Н.
+
267
Нагаєвський А.С.
+
268
Нагорняк С.В.
+
269
Наливайченко В.О.
+
270
Нальотов Д.О.
+
271
Наталуха Д.А.
+
272
Негулевський І.П.
+
273
Неклюдов В.М.
+
274
Немиря Г.М.
+
275
Нестеренко К.О.
+
276
Нікітіна М.В.
+
277
Ніколаєнко А.І.
+
278
Німченко В.І.
...
279
Новинський В.В.
+
280
Новіков М.М.
+
281
Овчинникова Ю.Ю.
+
282
Одарченко А.М.
+
283
Осадчук А.П.
+
284
Остапенко А.Д.
+
285
Павленко Р.М.
+
286
Павленко Ю.О.
x
287
Павліш П.В.
+
288
Павловський П.І.
+
289
Павлюк М.В.
+
290
Палиця І.П.
+
291
Папієв М.М.
...
292
Парубій А.В.
+
293
Пасічний О.С.
+
294
Пашковський М.І.
+
295
Перебийніс М.В.
+
296
Петруняк Є.В.
+
297
Петьовка В.В.
+
298
Пивоваров Є.П.
+
299
Підласа Р.А.
+
300
Піпа Н.Р.
+
301
Плачкова Т.М.
...
302
Подгорна В.В.
+
303
Поляк В.М.
+
304
Поляков А.Е.
+
305
Пономарьов О.С.
x
306
Порошенко П.О.
+
307
Потураєв М.Р.
+
308
Припутень Д.С.
+
309
Приходько Б.В.
+
310
Приходько Н.І.
x
311
Прощук Е.П.
+
312
Пузанов О.Г.
...
313
Пузійчук А.В.
+
314
Пуртова А.А.
+
315
Пушкаренко А.М.
+
316
Рабінович В.З.
x
317
Радуцький М.Б.
+
318
Разумков Д.О.
+
319
Рахманін С.І.
+
320
Рєпіна Е.А.
+
321
Рубльов В.В.
+
322
Руденко О.С.
+
323
Рудик К.О.
+
324
Рущишин Я.І.
+
325
Рябуха Т.В.
+
326
Саврасов М.В.
+
327
Савченко О.С.
+
328
Савчук О.В.
+
329
Саладуха О.В.
+
330
Саламаха О.І.
+
331
Салійчук О.В.
+
332
Северин С.С.
+
333
Семінський О.В.
+
334
Синютка О.М.
+
335
Скічко О.О.
+
336
Скорик М.Л.
...
337
Скороход А.К.
+
338
Славицька А.К.
...
339
Соболєв С.В.
+
340
Сова О.Г.
+
341
Совгиря О.В.
+
342
Совсун І.Р.
+
343
Солод Ю.В.
x
344
Соломчук Д.В.
+
345
Сольський М.Т.
+
346
Соха Р.В.
+
347
Стернійчук В.О.
+
348
Стефанишина О.А.
+
349
Стефанчук М.О.
+
350
Стефанчук Р.О.
+
351
Столар В.М.
x
352
Стріхарський А.П.
+
353
Струневич В.О.
+
354
Суркіс Г.М.
...
355
Сухов О.С.
+
356
Сушко П.М.
+
357
Сюмар В.П.
+
358
Тарасенко Т.П.
+
359
Тарасов О.С.
+
360
Тарута С.О.
+
361
Тимофійчук В.Я.
+
362
Тимошенко Ю.В.
x
363
Тищенко М.М.
+
364
Тістик Р.Я.
+
365
Ткаченко М.М.
+
366
Ткаченко О.В.
+
367
Ткаченко О.М.
+
368
Торохтій Б.Г.
+
369
Требушкін Р.В.
+
370
Третьякова Г.М.
+
371
Трухін О.М.
+
372
Умєров Р.Е.
+
373
Урбанський А.І.
+
374
Устенко О.О.
+
375
Устінова О.Ю.
+
376
Федина С.Р.
+
377
Федієнко О.П.
+
378
Фельдман О.Б.
...
379
Фріз І.В.
+
380
Фріс І.П.
+
381
Фролов П.В.
+
382
Халімон П.В.
+
383
Холодов А.І.
+
384
Хоменко О.В.
+
385
Христенко Ф.В.
...
386
Цабаль В.В.
+
387
Циба Т.В.
+
388
Цимбалюк М.М.
+
389
Чайківський І.А.
+
390
Чернєв Є.В.
+
391
Чернявський С.М.
+
392
Чийгоз А.З.
/
393
Чорний В.І.
...
394
Чорний Д.С.
+
395
Чорноморов А.О.
+
396
Шаповалов Ю.А.
+
397
Шахов С.В.
+
398
Швець С.Ф.
+
399
Шевченко Є.В.
+
400
Шенцев Д.О.
+
401
Шинкаренко І.А.
+
402
Шипайло О.І.
+
403
Шкрум А.І.
+
404
Шол М.В.
+
405
Шпак Л.О.
+
406
Шпенов Д.Ю.
+
407
Штепа С.С.
+
408
Шуляк О.О.
+
409
Шуфрич Н.І.
...
410
Южаніна Н.П.
+
411
Юнаков І.С.
+
412
Юраш С.А.
+
413
Юрченко О.М.
+
414
Юрчишин П.В.
+
415
Юрчишин Я.Р.
+
416
Якименко П.В.
+
417
Яковенко Є.Г.
+
418
Яковлєва Н.І.
+
419
Янченко Г.І.
+
420
Яременко Б.В.
+
421
Ясько Є.О.
+
422
Яценко А.В.
+
423
Яцик Ю.Г.
+