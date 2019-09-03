Политика ПОЛНЫЙ СПИСОК Кто и как голосовал за отмену депутатской неприкосновенности - поименно

2019-09-03 12:20 213

Сегодня Рада окончательно внесла изменения в Конституцию Украины, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Соответствующий законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Ниже имена нардепов парламента ІХ созыва, которые поддержали, не поддержали отмену неприкосновенности или же воздержались от голосования.

Голосування народних депутатів:

Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203) - в цілому ( За-373 Проти-0 Утрималось-3 Не голосувало-28)

Рішення прийняте

+ за

- проти

/ утримався

x відсутній

... не голосував

1

Абдуллін О.Р.

+

2

Абрамович І.О.

x

3

Алєксєєв С.О.

+

4

Аліксійчук О.В.

+

5

Аллахвердієва І.В.

+

6

Ананченко М.О.

+

7

Андрійович З.М.

+

8

Арахамія Д.Г.

+

9

Арешонков В.Ю.

+

10

Ар’єв В.І.

+

11

Арістов Ю.Ю.

+

12

Арсенюк О.О.

+

13

Бабак С.В.

+

14

Бабенко М.В.

+

15

Бабій Р.В.

+

16

Бакумов О.С.

+

17

Бакунець П.А.

+

18

Балога В.І.

+

19

Бардіна М.О.

+

20

Батенко Т.І.

+

21

Безгін В.Ю.

+

22

Безугла М.В.

+

23

Беленюк Ж.В.

+

24

Березін М.Ю.

+

25

Бєлькова О.В.

+

26

Білозір Л.М.

+

27

Боблях А.Р.

+

28

Бобровська С.А.

+

29

Богданець А.В.

+

30

Богуцька Є.П.

+

31

Божик В.І.

+

32

Бойко Ю.А.

...

33

Бондар В.В.

+

34

Бондар Г.В.

+

35

Бондар М.Л.

+

36

Бондаренко О.В.

+

37

Бондарєв К.А.

+

38

Борзова І.Н.

+

39

Бородін В.В.

+

40

Борт В.П.

x

41

Брагар Є.В.

+

42

Бужанський М.А.

+

43

Буймістер Л.А.

+

44

Булах Л.В.

+

45

Бунін С.В.

+

46

Бурміч А.П.

...

47

Вагнєр В.О.

+

48

Вакарчук С.І.

+

49

Василевська-Смаглюк О.М.

+

50

Василенко Л.В.

+

51

Василів І.В.

+

52

Васильєв І.С.

+

53

Васильковський І.І.

+

54

Васильченко Г.І.

+

55

Ватрас В.А.

+

56

Вацак Г.А.

+

57

Величкович М.Р.

+

58

Вельможний С.А.

+

59

Венедіктова І.В.

+

60

Веніславський Ф.В.

+

61

Верещук І.А.

+

62

Вінтоняк О.В.

+

63

Власенко С.В.

+

64

Волинець М.Я.

+

65

Володіна Д.А.

+

66

Волошин О.А.

...

67

Воронов В.А.

+

68

Воронько О.Є.

+

69

Гайду О.В.

+

70

Галайчук В.С.

+

71

Галушко М.Л.

+

72

Гевко В.Л.

+

73

Герасименко І.Л.

+

74

Герасимов А.В.

+

75

Геращенко І.В.

+

76

Герега О.В.

+

77

Герман Д.В.

+

78

Герус А.М.

+

79

Гетманцев Д.О.

+

80

Гнатенко В.С.

x

81

Гончаренко О.О.

+

82

Горбенко Р.О.

+

83

Горват Р.І.

+

84

Горенюк О.О.

+

85

Горобець О.С.

+

86

Гриб В.О.

+

87

Гривко С.Д.

+

88

Гринчук О.А.

+

89

Гришина Ю.М.

+

90

Грищенко Т.М.

+

91

Грищук Р.П.

+

92

Гузенко М.В.

+

93

Гузь І.В.

+

94

Гурін Д.О.

+

95

Давиденко В.М.

+

96

Данілов В.Б.

+

97

Дануца О.А.

+

98

Демченко С.О.

+

99

Деркач А.Л.

...

100

Джемілєв М. .

+

101

Дирдін М.Є.

+

102

Діденко Ю.О.

+

103

Дмитрієва О.О.

+

104

Дмитрук А.Г.

+

105

Довгий О.С.

+

106

Драбовський А.Г.

+

107

Дубіль В.О.

+

108

Дубінський О.А.

+

109

Дубневич Я.В.

+

110

Дубнов А.В.

+

111

Дунаєв С.В.

...

112

Дунда О.А.

+

113

Єфімов М.В.

+

114

Железняк Я.І.

+

115

Жмеренецький О.С.

+

116

Жупанин А.В.

+

117

Заблоцький М.Б.

+

118

Забродський М.В.

+

119

Забуранна Л.В.

+

120

Завітневич О.М.

+

121

Загородній Ю.І.

...

122

Загоруйко А.Л.

+

123

Задорожний А.В.

+

124

Задорожній М.М.

+

125

Заремський М.В.

+

126

Заславський Ю.І.

+

127

Захарченко В.В.

+

128

Здебський Ю.В.

+

129

Зінкевич Я.В.

+

130

Зуб В.О.

+

131

Зуєв М.С.

+

132

Іванісов Р.В.

+

133

Іванов В.І.

+

134

Іванчук А.В.

+

135

Івахів С.П.

+

136

Івченко В.Є.

+

137

Іонова М.М.

+

138

Іонушас С.К.

+

139

Іоффе Ю.Я.

...

140

Ісаєнко Д.В.

x

141

Кабанов О.Є.

+

142

Кабаченко В.В.

+

143

Калаур І.Р.

+

144

Кальцев В.Ф.

x

145

Кальченко С.В.

+

146

Камельчук Ю.О.

+

147

Каптєлов Р.В.

+

148

Касай Г.О.

+

149

Касай К.І.

+

150

Качний О.С.

...

151

Качура О.А.

+

152

Кива І.В.

x

153

Кириленко І.Г.

+

154

Кириченко М.О.

+

155

Кисилевський Д.Д.

+

156

Кицак Б.В.

+

157

Кінзбурська В.О.

+

158

Кісєль Ю.Г.

+

159

Кісільов І.П.

x

160

Кіссе А.І.

+

161

Кіт А.Б.

+

162

Клименко Ю.Л.

x

163

Климпуш-Цинцадзе І.О.

+

164

Клочко А.А.

+

165

Княжицький М.Л.

/

166

Князевич Р.П.

/

167

Коваленко А.М.

+

168

Коваль О.В.

+

169

Ковальов А.В.

+

170

Ковальов О.І.

+

171

Ковальов О.І.

+

172

Ковальчук О.В.

+

173

Кожем’якін А.А.

+

174

Козак В.В.

+

175

Козак Т.Р.

...

176

Колебошин С.В.

+

177

Колєв О.В.

+

178

Колихаєв І.В.

+

179

Колісник А.С.

+

180

Колтунович О.С.

...

181

Колюх В.В.

+

182

Кондратюк О.К.

+

183

Констанкевич І.М.

+

184

Копанчук О.Є.

+

185

Копитін І.В.

+

186

Корнієнко О.С.

+

187

Королевська Н.Ю.

x

188

Корявченков Ю.В.

+

189

Костенко Р.В.

+

190

Костін А.Є.

+

191

Костюк Д.С.

+

192

Костюх А.В.

+

193

Кравчук Є.М.

+

194

Красносільська А.О.

+

195

Красов О.І.

+

196

Крейденко В.В.

+

197

Криворучкіна О.В.

+

198

Кривошеєв І.С.

+

199

Крулько І.І.

+

200

Крячко М.В.

+

201

Кубів С.І.

+

202

Кубраков О.М.

+

203

Кузбит Ю.М.

+

204

Кузнєцов О.О.

+

205

Кузьмін Р.Р.

...

206

Кузьміних С.В.

+

207

Кулініч О.І.

+

208

Культенко А.В.

+

209

Кунаєв А.Ю.

+

210

Куницький О.О.

+

211

Кучер М.І.

+

212

Кучер О.В.

+

213

Кучеренко О.Ю.

+

214

Лаба М.М.

+

215

Лабазюк С.П.

+

216

Лабунська А.В.

+

217

Ларін С.М.

...

218

Леонов О.О.

+

219

Лерос Г.Б.

+

220

Лис О.Г.

+

221

Литвиненко С.А.

+

222

Літвінов О.М.

+

223

Лічман Г.В.

+

224

Лозинський Р.М.

+

225

Лопушанський А.Я.

+

226

Лубінець Д.В.

+

227

Лукашев О.А.

x

228

Лунченко В.В.

+

229

Луценко І.С.

+

230

Льовочкін С.В.

...

231

Льовочкіна Ю.В.

x

232

Любота Д.В.

+

233

Люшняк М.В.

+

234

Ляшенко А.О.

+

235

Магера С.В.

+

236

Магомедов М.С.

+

237

Мазурашу Г.Г.

+

238

Макаренко М.В.

...

239

Макаров О.А.

+

240

Мамка Г.М.

...

241

Мамоян С.Ч.

...

242

Маріковський О.В.

+

243

Марусяк О.Р.

+

244

Марченко Л.І.

+

245

Марчук І.П.

+

246

Матусевич О.Б.

+

247

Медведчук В.В.

...

248

Медяник В.А.

+

249

Мезенцева М.С.

+

250

Мейдич О.Л.

+

251

Мельник П.В.

+

252

Мережко О.О.

+

253

Микиша Д.С.

+

254

Мисягін Ю.М.

+

255

Михайлюк Г.О.

+

256

Мінько С.А.

+

257

Мовчан О.В.

+

258

Мокан В.І.

+

259

Молоток І.Ф.

+

260

Монастирський Д.А.

+

261

Мороз В.В.

x

262

Мотовиловець А.В.

+

263

Мошенець О.В.

+

264

Мулик Р.М.

+

265

Мурдій І.Ю.

+

266

М’ялик В.Н.

+

267

Нагаєвський А.С.

+

268

Нагорняк С.В.

+

269

Наливайченко В.О.

+

270

Нальотов Д.О.

+

271

Наталуха Д.А.

+

272

Негулевський І.П.

+

273

Неклюдов В.М.

+

274

Немиря Г.М.

+

275

Нестеренко К.О.

+

276

Нікітіна М.В.

+

277

Ніколаєнко А.І.

+

278

Німченко В.І.

...

279

Новинський В.В.

+

280

Новіков М.М.

+

281

Овчинникова Ю.Ю.

+

282

Одарченко А.М.

+

283

Осадчук А.П.

+

284

Остапенко А.Д.

+

285

Павленко Р.М.

+

286

Павленко Ю.О.

x

287

Павліш П.В.

+

288

Павловський П.І.

+

289

Павлюк М.В.

+

290

Палиця І.П.

+

291

Папієв М.М.

...

292

Парубій А.В.

+

293

Пасічний О.С.

+

294

Пашковський М.І.

+

295

Перебийніс М.В.

+

296

Петруняк Є.В.

+

297

Петьовка В.В.

+

298

Пивоваров Є.П.

+

299

Підласа Р.А.

+

300

Піпа Н.Р.

+

301

Плачкова Т.М.

...

302

Подгорна В.В.

+

303

Поляк В.М.

+

304

Поляков А.Е.

+

305

Пономарьов О.С.

x

306

Порошенко П.О.

+

307

Потураєв М.Р.

+

308

Припутень Д.С.

+

309

Приходько Б.В.

+

310

Приходько Н.І.

x

311

Прощук Е.П.

+

312

Пузанов О.Г.

...

313

Пузійчук А.В.

+

314

Пуртова А.А.

+

315

Пушкаренко А.М.

+

316

Рабінович В.З.

x

317

Радуцький М.Б.

+

318

Разумков Д.О.

+

319

Рахманін С.І.

+

320

Рєпіна Е.А.

+

321

Рубльов В.В.

+

322

Руденко О.С.

+

323

Рудик К.О.

+

324

Рущишин Я.І.

+

325

Рябуха Т.В.

+

326

Саврасов М.В.

+

327

Савченко О.С.

+

328

Савчук О.В.

+

329

Саладуха О.В.

+

330

Саламаха О.І.

+

331

Салійчук О.В.

+

332

Северин С.С.

+

333

Семінський О.В.

+

334

Синютка О.М.

+

335

Скічко О.О.

+

336

Скорик М.Л.

...

337

Скороход А.К.

+

338

Славицька А.К.

...

339

Соболєв С.В.

+

340

Сова О.Г.

+

341

Совгиря О.В.

+

342

Совсун І.Р.

+

343

Солод Ю.В.

x

344

Соломчук Д.В.

+

345

Сольський М.Т.

+

346

Соха Р.В.

+

347

Стернійчук В.О.

+

348

Стефанишина О.А.

+

349

Стефанчук М.О.

+

350

Стефанчук Р.О.

+

351

Столар В.М.

x

352

Стріхарський А.П.

+

353

Струневич В.О.

+

354

Суркіс Г.М.

...

355

Сухов О.С.

+

356

Сушко П.М.

+

357

Сюмар В.П.

+

358

Тарасенко Т.П.

+

359

Тарасов О.С.

+

360

Тарута С.О.

+

361

Тимофійчук В.Я.

+

362

Тимошенко Ю.В.

x

363

Тищенко М.М.

+

364

Тістик Р.Я.

+

365

Ткаченко М.М.

+

366

Ткаченко О.В.

+

367

Ткаченко О.М.

+

368

Торохтій Б.Г.

+

369

Требушкін Р.В.

+

370

Третьякова Г.М.

+

371

Трухін О.М.

+

372

Умєров Р.Е.

+

373

Урбанський А.І.

+

374

Устенко О.О.

+

375

Устінова О.Ю.

+

376

Федина С.Р.

+

377

Федієнко О.П.

+

378

Фельдман О.Б.

...

379

Фріз І.В.

+

380

Фріс І.П.

+

381

Фролов П.В.

+

382

Халімон П.В.

+

383

Холодов А.І.

+

384

Хоменко О.В.

+

385

Христенко Ф.В.

...

386

Цабаль В.В.

+

387

Циба Т.В.

+

388

Цимбалюк М.М.

+

389

Чайківський І.А.

+

390

Чернєв Є.В.

+

391

Чернявський С.М.

+

392

Чийгоз А.З.

/

393

Чорний В.І.

...

394

Чорний Д.С.

+

395

Чорноморов А.О.

+

396

Шаповалов Ю.А.

+

397

Шахов С.В.

+

398

Швець С.Ф.

+

399

Шевченко Є.В.

+

400

Шенцев Д.О.

+

401

Шинкаренко І.А.

+

402

Шипайло О.І.

+

403

Шкрум А.І.

+

404

Шол М.В.

+

405

Шпак Л.О.

+

406

Шпенов Д.Ю.

+

407

Штепа С.С.

+

408

Шуляк О.О.

+

409

Шуфрич Н.І.

...

410

Южаніна Н.П.

+

411

Юнаков І.С.

+

412

Юраш С.А.

+

413

Юрченко О.М.

+

414

Юрчишин П.В.

+

415

Юрчишин Я.Р.

+

416

Якименко П.В.

+

417

Яковенко Є.Г.

+

418

Яковлєва Н.І.

+

419

Янченко Г.І.

+

420

Яременко Б.В.

+

421

Ясько Є.О.

+

422

Яценко А.В.

+

423

Яцик Ю.Г.

+