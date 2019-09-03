Политика В каких случаях народные депутаты будут оставаться неприкосновенными

2019-09-04 08:12 465

Рада вчера конституционным большинством ограничила неприкосновенность народных депутатов. Соответствующий законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов. Однако, это не означает, что нардепы стали уязвимыми перед политическими преследованиями и репрессиями. Частично из права и полномочия сохранены.

Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным. Но уточнил, что при принятии закона необходимо учитывать способность политической и правовой системы не мешать депутатам работать и уберечь их от политического давления в условиях полного отсутствия института депутатской неприкосновенности.

Согласно принятому закону, с 1 января 2020 года все депутаты станут официально «прикосновенными», но возможности для политических преследований за парламентскую деятельность будут сведены к минимуму.

Документ предусматривает, что депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, только за криминал. Народные депутаты не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал одобрить во втором чтении законопроект № 7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. В конце августа на пленарном заседании первой сессии Рады 9-го созыва депутаты в первом чтении одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности. Сегодня документ проголосован повторно.