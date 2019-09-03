Политика В каких случаях народные депутаты будут оставаться неприкосновенными

2019-09-04 08:12 465

Рада вчера конституционным большинством ограничила неприкосновенность народных депутатов. Соответствующий законопроект № 7203 поддержали 373 народных депутатов. Однако, это не означает, что нардепы стали уязвимыми перед политическими преследованиями и репрессиями. Частично из права и полномочия сохранены.

Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным. Но уточнил, что при принятии закона необходимо учитывать способность политической и правовой системы не мешать депутатам работать и уберечь их от политического давления в условиях полного отсутствия института депутатской неприкосновенности.

Согласно принятому закону, с 1 января 2020 года все депутаты станут официально «прикосновенными», но возможности для политических преследований за парламентскую деятельность будут сведены к минимуму.

Документ предусматривает, что депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, только за криминал. Народные депутаты не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал одобрить во втором чтении законопроект № 7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов. В конце августа на пленарном заседании первой сессии Рады 9-го созыва депутаты в первом чтении одобрили проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности. Сегодня документ проголосован повторно.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Это конец "касты неприкосновенных" - Зеленский прокомментировал отмену депутатского иммунитета

2019-09-03 14:44 660

Парламент наделил президента Зеленского новыми полномочиями

2019-09-03 14:30 1233

У Зеленского заявили, что оспорить в суде отмену неприкосновенности не получится

2019-09-03 13:42 489

ПОЛНЫЙ СПИСОК Кто и как голосовал за отмену депутатской неприкосновенности - поименно

2019-09-03 12:20 591

Еще новости в разделе "Политика"

В Новом Кабмине заявили, что больше не станут брать кредиты у МВФ

2019-09-04 13:12 3

Озвучено предложение предоставить Украине и Турции особый статус в ЕС

2019-09-04 11:15 195

Впервые названа точная дата обмена пленными между Украиной и РФ

2019-09-04 10:14 402

У Зеленского признали, что приняли закон Порошенко из-за сильной спешки

2019-09-04 08:39 360
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Новом Кабмине заявили, что больше не станут брать кредиты у МВФ 2019-09-04 13:12 3
Озвучено предложение предоставить Украине и Турции особый статус в ЕС 2019-09-04 11:15 195
Впервые названа точная дата обмена пленными между Украиной и РФ 2019-09-04 10:14 402
У Зеленского признали, что приняли закон Порошенко из-за сильной спешки 2019-09-04 08:39 360

Лента

13:12 В Новом Кабмине заявили, что больше не станут брать кредиты у МВФ
12:43 Валютные качели: сегодня доллар подорожал, а евро продолжает дешеветь
12:16 Трамп в бешенстве: Журналист из Playboy выиграл суд у президента США
фото 11:42 В Тернополе взорвали ректора экономического университета и его жену
11:15 Озвучено предложение предоставить Украине и Турции особый статус в ЕС
10:41 Виновницу смертельного ДТП в Харькове мажорку Зайцеву погнали по этапу
10:14 Впервые названа точная дата обмена пленными между Украиной и РФ
КАРТА 09:40 Как соблюдается шаткий режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе
09:13 Ученые признали лишний вес второй из самых самых опасных проблем после курения
08:39 У Зеленского признали, что приняли закон Порошенко из-за сильной спешки