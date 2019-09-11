Политика Зеленский подписал закон о частичной отмене депутатской неприкосновенности

2019-09-11 13:42 276

Сегодня стало известно, что президент Украины подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" - отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года.

"Возвращено с подписью от Президента", - сообщается на сайте Верховной Рады.

Также на сайте Офиса президента сообщается, что статья 80 Конституции излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Напомним, 3 сентября Верховная Рада окончательно внесла изменения в Конституцию, ограничив неприкосновенность народных депутатов. За законопроект № 7203 проголосовали 373 народных депутата.