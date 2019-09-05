Спорт видео Руис и Джошуа провели дуэль взглядов в Саудовской Аравии

2019-09-05 12:15 120

 

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе мексиканский боксер Энди Руис перед боем-реваншем встретился с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sky Sports Boxing в Twitter.

"Я собираюсь выиграть здесь, так же, как я выиграл 1 июня... Голоден ли я? Конечно. С чего бы мне хотелось только 15-минутной славы? Хочу, чтобы она продлилась на поколение. Годы...", - заявил Энди Руис на пресс-конференции в Саудовской Аравии. 

Что касается Джошуа, он заявил, что ему надо было действовать умнее. Также он отметил, что все больше думает о том, как пройдет поединок-реванш. Бой Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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